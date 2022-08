Chiaravalle, visita guidata sull’arte contemporanea con la critica Caccia

Vivere l’arte consapevolmente, capirla, interpretarla. A Chiaravalle Centrale una serata speciale della mostra “Chiaravalle Arte – Premio nazionale di arte contemporanea”. Domani (13 agosto) sarà la professoressa Lara Caccia, critica e storica dell’arte, docente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, a guidare con il suo autorevole commento l’incontro tra le opere esposte a Palazzo Staglianò e i visitatori. Appuntamento a partire dalle ore 20 con ingresso libero.

La professoressa Caccia compone il gruppo dei curatori di “Chiaravalle Arte” insieme all’architetto Nicola De Luca, al saggista e gallerista Enzo Le Pera, al critico d’arte e sociologo Maurizio Vitiello. Un evento culturale ambizioso “Chiaravalle Arte”, voluto dall’amministrazione comunale e dalla Consulta della Cultura, destinato a durare nel tempo. A Chiaravalle verrà, infatti, istituito un Museo d’arte contemporanea grazie alle donazioni degli artisti in concorso che lasceranno le loro opere alla città delle Preserre. Fino al 27 agosto a Palazzo Staglianò si potranno ammirare le opere in concorso di: Salvatore Anelli, Andrea Biffi, Beatriz Cardenas, Alfredo Celli, Giuliano Cotellessa, Maria Crediddio, Maria Pia Daidone, Massimiliano Ferragina, Franco Flaccavento, Fiorentina Giannotta, Nicola Guarino, Franca Lanni, Mario Lanzione, Luigi Magli, Vincenzo Mascia, Mauro Molinari, Viviana Pallotta, Natalia Gillo Piatrova, Salvatore Pepe, Tarcisio Pingitore, Myriam Risola, Enzo Spanò. Claudia Iozzo, Giulia Iozzo, Vincenzo Rauti e Michela Giacchetto animano la sezione degli artisti chiaravallesi in concorso. Ferdinando Catrambone, Vincenzo Lombardi e Paolo Macrì sono presenti quali artisti chiaravallesi fuori concorso. Nicola De Luca, Antonio La Gamba e Michele Zappino danno vita alla sezione degli artisti ospiti fuori concorso. Numerosi anche gli allievi ed ex allievi dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro che espongono le loro opere: Micaela Arcuri, Francesco Brogno, Francesca Cafarda, Ludovica Catanzaro, Lucy Mey, Giuseppe Mirijello, Tiziana Procopio, Cristina Russo, Salvatore Sart, Valentina Siniscalchi, Maria Tarantino, Emanuela Tavano e Maria Villirillo.