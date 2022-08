Catanzaro – Viaggio sulle punte tra Verdi e Puccini

Continua lo straordinario percorso di Armonie d’Arte Festival nel mondo della danza. Domani, 28 agosto, alle ore 21.30, l’appuntamento sarà al Parco Internazionale della Scultura e della Biodiversità con la compagnia CREATEDANZA e il suo CORPI D’OPERA.

Un atto unico liberamente ispirato da Traviata, Nabucco e Aida di Giuseppe Verdi e da Madama Butterfly e Tosca di Giacomo Puccini.

L’Opera lirica, patrimonio artistico e culturale intramontabile, può essere fonte d’ispirazione anche per la creatività coreutica. Così i “corpi” diventano “voce”, e in qualche modo una possibile e suggestiva narrazione visiva prende forma.

E la fruizione del pubblico a sua volta diventa esperienza, e interpreta a sua volta simboli e personaggi, in una condivisa visione fantastica della dello spettacolo dove, nel solco della contemporaneità, si sperimentano intersezioni di gesto, suono, immagine, parola.

Si direbbe un viaggio emozionale attraverso le pagine più note e amate di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini.

Una produzione Compagnia Create Danza, in coproduzione con Armonie d’Arte Festival e Ramificazioni Festival.

Regia e core coreografia di Filippo Stabile. Rielaborazione musicale di Roka produzioni. Testi di Antonio Iapechino. Interpreti: Marianna Chiarelli, Pasquale Cofone, Alex Rambo Esposito, Antonio Iapechino, Greta Martucci, Elena Mandolito, Domenico Messina, Carola Puglisi, Francesco Rodilosso, Filippo Stabile.