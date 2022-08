Catanzaro – Successo per la prima edizione Borgia Movie-Cinema Borghi

Un vero e proprio successo la prima edizione del Borgia Movie-Cinema Borghi.

La rassegna di cortometraggi, realizzata da Nastro di Mobius – in collaborazione con la STYLE, con il sostegno della Calabria Film Commission, il patrocinio del Comune di Borgia e il partenariato dell’Unicef Calabria – con la direzione artistica dei registi Saverio Tavano e Salvatore Chiarella, ha valorizzato e raccontato gli artisti del territorio.

Cinque giornate intense, tra laboratori, proiezioni, talk e performance musicali, durante le quali si sono ritrovate le eccellenze del cinema calabrese.

Belle emozioni nella serata finale a Palazzo Mazza a Borgia, dove i direttori artistici hanno ringraziato fortemente la Calabria Film Commission per il lavoro che sta realizzando nella regione; l’Amministrazione Comunale di Borgia, in particolare il sindaco Elisa Sacco, l’assessore al Cultura Virginia Amato e il vice sindaco Irene Cristofaro, per credere con passione all’importanza della cultura come mezzo per elevare il territorio; l’Unicef Calabria e tutta la straordinaria squadra che ha reso possibile il Borgia Movie.

La finale è stata aperta in musica con Salvatore Vitaliano e Francesco Silvestri.

Protagonisti della serata sono stati il regista Alessandro Grande e l’attore Francesco Colella che hanno molto apprezzato il progetto Borgia Movie che “consente di ritrovarsi, di confrontarsi e di vivere un’esperienza collettiva di condivisione.”

Sono stati proiettati due lavori di Grande, il corto “Bismillah”, prodotto da Indaco Film di Luca Marino, e vincitore del David di Donatello come miglior cortometraggio nel 2018, e l’opera prima, “Regina”.

Gli artisti hanno ricevuto la maschera apotropaica realizzata dagli orafi Antonio e Michele Affidato.

Il Borgia Movie chiude i battenti con ottimi riscontri, in termini di presenze da parte del pubblico e di qualità degli eventi proposti e, intanto, i direttori artistici, Tavano e Chiarella puntano già occhi sul futuro della prossima edizione.