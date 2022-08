Catanzaro – Santa Caterina dello Ionio: un 19 agosto ricco di iniziative

Sarà un 19 agosto ricco di iniziative quest’anno al Torre Sant’Antonio a Santa Caterina dello Ionio.

Si comincerà alle ore 19 con la presentazione del libro del Arch. C.Maurizio Diano “I piccoli borghi? Non sono solo presepi!” con postfazione del Prof. Cesare Fregola.

Dialogherà con gli autori il Dott. Daniele Vadalà.

Il tema del futuro dei borghi in spopolamento ha stimolato appassionati interventi sulla grande stampa nazionale ed internazionale di autorevoli rappresentanti del mondo culturale e della ricerca delle professioni tecniche ma anche della sociologia, della politica, ecc. Molte e diverse sono le iniziative particolari, le esperienze innovative e le espressioni creative attuate da soggetti locali, istituzionali e non, in tanti siti belli e spesso sconosciuti eppure diffusi nel nostro territorio.

A seguire alle 20,30 il concerto sulla spiaggia del pianista Dario D’Ignazio.

Ritenuto da Claudio Abbado uno dei migliori pianisti del secolo, Dario D’Ignazio, originario di San Vito dei Normanni, ha cominciato a suonare il pianoforte a quattro anni e si è diplomato giovanissimo con il maestro Roberto Cappello presso il Conservatorio “Boito” di Parma.

Il programma musicale spazierà dal settecento di Domenico Scarlatti per arrivare al novecento di Ennio Morricone, passando per Mozart, Chopin, Albeniz e Speranza. Un viaggio sonoro attraverso stili e modi diversi d’intendere l’arte dell’intrattenimento al pianoforte nella sua forma più nobile.

La serata terminerà con un menù d’eccezione realizzato apposta per il concerto che permetterà di assaggiare il dolce nato dalla collaborazione tra il Resort Torre Sant’Antonio e l’azienda Amarelli: la Cheesecake alla liquirizia Amarelli.