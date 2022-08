Catanzaro – Giornata di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti

La Sieco, su richiesta del vicesindaco Giusy Iemma ed in sinergia con il settore igiene ambientale del Comune di Catanzaro, ha organizzato, per la giornata di Ferragosto, nell’area della Pineta di Giovino, una giornata di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti.

L’iniziativa per il rispetto e la tutela del nostro mare mira a coinvolgere la cittadinanza e tutti i turisti che, in questi giorni d’estate, affollano il grande polmone verde e le spiagge prospicienti.

L’appuntamento sarà alle ore 8 con la distribuzione di buste biodegradabili per la raccolta differenziata, lungo il tratto di pineta che parte dalla fontana e arriva fino alle dune. L’obiettivo è quello di lanciare un messaggio chiaro e incisivo contro l’abbandono dei rifiuti, perché la vivibilità ed il decoro di una città dipendono anche dai piccoli gesti quotidiani.