Catanzaro – Attesa per il concerto di Danilo Rea, pianista di fama internazionale

Catanzaro si appresta ad accogliere il concerto di Danilo Rea, pianista di fama internazionale, previsto con ingresso libero per il prossimo 18 agosto alle ore 19:00 nella suggestiva cornice della pineta di località Giovino. “Piano Solo al Tramonto – Concerto per la Natura”, questo il titolo dato all’esibizione dell’artista, quasi a voler sottolineare una serie di elementi che caratterizzano l’evento: primo fra tutti la sua sostenibilità e l’impatto zero.

Il concerto, infatti, è una delle tappe della XXI edizione del “Peperoncino Jazz Festival”, unica rassegna in Calabria ad avere aderito al progetto “Jazz Takes The Green” che ha lo scopo di individuare una road map di azioni e buone pratiche per favorire la riconversione degli eventi culturali ad alto impatto ambientale in eventi green.

È la prima volta che il prestigioso festival promosso dall’Associazione Culturale Picanto passa per il Capoluogo di Regione e lo fa con un musicista di altissimo profilo. Rea, infatti, ha al suo attivo collaborazioni in Italia con interpreti del calibro di Mina, Gino paoli, Pino Daniele, Fiorella Mannoia, accanto ad altre di respiro internazionale con i più grandi nomi del jazz, come Chat Baker, Luis Bacalov e John Patitucci. Il concerto di Catanzaro si annuncia all’altezza della fama che nel tempo è cresciuta intorno a Rea. L’artista, dando forma al suo universo espressivo e al suo naturale talento per l’improvvisazione, si esibirà spaziando in un repertorio assai variegato e quindi senza una scaletta fissa, dando così espressione alla sua innata sensibilità musicale, al suo estro gentile e soprattutto alla sua forza creativa