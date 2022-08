Calcio: cresce l’attesa per la presentazione del Catanzaro

Cresce l’attesa per la presentazione della rosa 2022/2023 dell’US Catanzaro che, il prossimo martedì 30 agosto, avverrà sulla spiaggia del quartiere marinaro della città, in località Giovino, precisamente nell’area su cui insistono il Lido del Sole e l’Hemingway club.

Alle 18:30 la squadra e gli staff tecnico e dirigenziale saranno accolti dalla tifoseria, dando il via a una vera e propria festa organizzata a soli cinque giorni dall’inizio del campionato che vedrà le Aquile debuttare in casa contro il Picerno. “Entusiasmo” è la parola chiave di questo evento che la società ha fortemente voluto per far sì che gli impareggiabili supporter giallorossi potessero “abbracciare” i propri beniamini dimostrando, soprattutto ai nuovi arrivati, la passione che li caratterizza. Toccherà alla voce professionale del telecronista Matteo Pirritano, coadiuvato dalle cantanti catanzaresi Raffaella Capria e Anna Faragò, presentare gli atleti mentre, subito dopo, sarà il momento dell’intrattenimento.

E, infatti, dopo che calciatori, allenatori e dirigenti avranno sfilato sul palco ricevendo il giusto tributo, il pubblico potrà godere dello spettacolo messo su grazie al lavoro di Roberto Talarico che – in accordo con la società, il sostegno del Comune di Catanzaro e di sponsor privati – ha pensato a ogni dettaglio di questa iniziativa. Ci sarà da ridere con il cabaret dei più conosciuti comici catanzaresi (Piero Procopio, Tonino Pironaci, il duo Rino e Giulio ed Enzo Colacino, seppur quest’ultimo presente con un video); da ballare con due dj che non hanno bisogno di presentazione (Kan dj e Freddy dj); da cantare con la band di “Artisti uniti per Catanzaro” (Mara Cacia, Rosalba Chiarella, Luigi Costantino, Piero Dardano, Maurizio Infusino, Daniela Olivo, Gianni Zavaglia).

E poi si finirà tutti sui social attraverso le pagine di due tra i youtuber più seguiti (e non solo a livello locale): Saverio Ricceli e Pomiro. Ce n’è davvero per tutti i gusti e il divertimento è garantito. Per rendere ancora più a tinte giallorosse l’appuntamento, ai bambini presenti saranno distribuiti palloncini e magliette con i colori del cuore. Inoltre saranno allestite alcune postazioni dove sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti.

Il tutto con uno sfondo straordinario, il mar Ionio e la bellissima spiaggia di Catanzaro, che questa presentazione così originale e unica vuole valorizzare.