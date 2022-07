Reumatologia pediatrica in Calabria, nella Casa delle Culture di Catanzaro, oggi il congresso presieduto dalla dottoressa Maria Cirillo

Si apre oggi la due giorni congressuale sul tema “Reumatologia pediatrica in Calabria – Impatto della pandemia sulla Reumatologia pediatrica”. L’appuntamento è nella sala convegni della Casa delle Culture – Palazzo della Provincia – in piazza Rossi a partire dalle 14.

Il congresso medico – presieduto dalla dottoressa Maria Cirillo – è una importante occasione di confronto tra specialisti e professionisti della disciplina che si occupa delle malattie reumatiche che insorgono in età pediatrica, vale a dire tutte quelle patologie croniche infiammatorie che interessano il sistema muscoloscheletrico e che riconoscono una causa che coinvolge il sistema immunitario.

“Ho voluto anche quest’anno creare un momento di confronto e di condivisione in questo ambito – anticipa la dottoressa Cirillo – con la convinzione che, se tanto è stato fatto, tanto ancora resta da fare: le malattie reumatologiche in genere e quelle pediatriche in particolare sono patologie subdole, spesso di difficile inquadramento diagnostico e il ritardo diagnostico può arrivare anche ad alcuni anni. Con questi incontri, i temi della Reumatologia pediatrica hanno cominciato a far breccia tanto che, anche nei nostri convegni pediatrici e nazionali, hanno cominciato a far capolino tavole rotonde o sessioni dedicate proprio alla reumatologia pediatrica, segno che ormai determinate conoscenze sono imprescindibili nel bagaglio culturale del Pediatra moderno. Ma tanto ancora resta da fare nell’ambito della diffusione di queste conoscenze”.

E lo scopo dell’ottavo appuntamento con il congresso dedicato alla Reumatologia pediatrica in Calabria è anche quello di discutere, incrementare il confronto per affrontare con ancora più incisività le problematiche di diagnosi e di gestione della cronicità.

PROGRAMMA DI VENERDÌ 1 LUGLIO – I lavori del congresso – la segreteria organizzativa dell’evento è curata dall’agenzia “Present&Future” – si apriranno alle 14 con la registrazione dei partecipanti. A seguire i saluti delle autorità: Concetta Carrozza; assessore alla Pubblica Istruzione Comune di Catanzaro; Vincenzo Antonio Ciconte, presidente Ordine dei Medici-Chirurghi Catanzaro; Daniela Concolino, Direttore Scuola Specializzazione Pediatria, UMG di Catanzaro; Giovan Battista De Sarro, Rettore UMG di Catanzaro; Luca Gallelli, Presidente Corso di Laurea in Medicina, UMG di Catanzaro; Giuseppe Giuliano, Direttore Azienda Ospedaliera Mater Domini; Domenico Minasi, Presidente Regionale SIP, Reggio Calabria; Giuseppe Raiola, Direttore SOC Pediatria AOPC, Catanzaro Domenico Salerno – Direttore Dipartimento Materno-Infantile AOPC, Catanzaro; Stefania Zampogna, Presidente Nazionale SIMEUP, Catanzaro.

La presentazione del congresso è affidata alla dottoressa Maria Cirillo. La prima giornata è suddivisa in tre sessioni. La prima è presieduta da Maria Concetta Galati. Moderatori: Michela Carollo, Caterina Cirillo, Luca Gallelli, Pietro Gangemi. Alle 15, “Novità nel trattamento dell’AIG: farmaci biologici e biosimilari – Vincenzo Rania, Luca Gallelli”. Alle 15.20 “Ruolo della Microbiologia e Parassitologia nell’elucidare i meccanismi patogenetici e nel suggerire nuove terapie nelle patologie allergiche e reumatiche” – Giovanni Matera. Alle 15.40,“Patologie FGF23 correlate: dal Rachitismo ipofosfatemico in poi – Valentina Talarico”. Alle 16.00 DISCUSSIONE Discussant: Emma Colao, Angelo Ravelli, Elvira Schiavone, Anna Vero, Maria Antonietta Vigliarolo Presenta: Maria Cirillo 16:15 lettura magistrale “Rolando CimazLecture”: LES UPDATE – Angelo Ravelli.

II SESSIONE Presidente: Vincenzo Macrì. Moderatori: Rosa Anfosso, Maria Grazia Licastro, Bruno Mercuri 17.00 Artrite idiopatica giovanile ad esordio sistemico – Romina Gallizzi. Malattia di Still nell’adulto – Vincenzo Aiello, Clodoveo Ferri. Vitamina D e Covid-19 – Stefania Zampogna. Alle18 è prevista ladiscussioneDiscussant: Paola Belmonte,Caterina Bruno, Antonella Insalaco, Pietro Maglio, Aldo Petitto Presenta: Simona Sestito. 18:15 LETTURA MAGISTRALE “Malattie da accumulo Lisosomiale: Lo stato dell’arte” – Daniela Concolino

III SESSIONE, Presidente: Francesco Perticone Moderatori: Renato Cantaffa, Domenico D’Amico, Rocco Ferri, Rita Santoro, Giancarlo Valenti. 18.45 CASI CLINICI: Un caso di uveite – Miriam Ceravolo Un singolare Fenomeno di Raynauld – Benedetta Rodio I nostri pazienti con M.A.S – Maria Novella Pullano Una strana febbre… – Angela Nicoletti Encefalite acuta in paziente affetto da Covid-19 – Katia Roppa. 19.15 DiscussioneDiscussant: Felice Citriniti, Pierfrancesco De Giacomo, Elena Focarelli, Marco Gattorno, Davide Sciortino, Angela Turtoro.

PROGRAMMA DI SABATO 2 LUGLIO– IV SESSIONE Presidente: Rosario Cardona Moderatori; Mimma Caloiero, Antonella Centonze, Giuseppe Stranieri. 08.30 Artriti, Artralgie e MICI – Francesco Luzza. 08.50 L’endoscopia digestiva nel bambino in corso di Pandemia Covid-19 – Stefano Rodinò. 09.10 Dolori addominali spia di malattie Reumatologiche – Licia Pensabene. 09.30 DISCUSSIONE Discussant: Stellario Capillo, Teresa D’Amico, Marco Gattorno, Ladislava Sebkova, Antonio Tinello

V SESSIONE Presidente: Nicola Perrotti; Moderatori: Serenella Caristo, Carmelo Pintaudi, Eduardo Scotti 09.40 Malattia autoinfiammatorie – Antonella Insalaco. 10.00 Pericarditi ricorrenti: nuovi approcci terapeutici – Marco Gattorno. 10.20 La MIS – C: il punto di vista del cardiologo – Marco Vatrano. 10.40 DISCUSSIONE Discussant: Rosella Cimino, Salvatore De Filippo, Domenico Galasso,Davide Giancotti, Angelo Ravelli 10.5 COFFEE BREAK

VI SESSIONE Presidente: Bernardo Bertucci; Moderatori: Roberta Bianchi,Paola Chiarello, Vincenza Giampà 11.00 Ruolo del ginecologo nelle malattie reumatiche pediatriche – Morena Rocca. 11.20 L’Imaging in Reumatologia Pediatrica – Pierpaolo Arcuri. 11.40 Ecografia articolare interventistica: guida le scelte terapeutiche? – Marisa Gigliotti 12.00. DISCUSSIONE Discussant: Domenico Corea, Antonella Insalaco, Aurelio Mazzei, Roberto Miniero, Pasquale Novellino, Caterina Tinello Presenta: Luigi Promenzio 12.10 LETTURA MAGISTRALE “WHAT HAPPENS?” – Giuseppe Raiola

VII SESSIONE Presidente: Pasquale De Fazio Moderatore: Vittorina Palazzo. 12.40 Covid-19 e salute mentale nelle popolazioni giovanili – Pasquale De Fazio. 13.00 L’impatto del Covid-19 sulla Sindrome PANS-PANDAS: nuovi approcci terapeutici Fernanda Falcini. 13.20 DISCUSSIONE Discussant: Carmen Colica, Carmela Masci, Francesco Peltrone, Paola Rotella, Katia Squillacioti. 13.25 TEST ECM 13.30 CONCLUSIONE DEI LAVORI Maria Cirillo.