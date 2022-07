L’Unitá Cinofila A.N.P.A.S Croce Verde porta in salvo quattro ragazzi su tavola da surf a Montepaone

L’Unitá Cinofila A.N.P.A.S Croce Verde di Catanzaro Giancarlo Silipo (Vigile del Fuoco operativo precario presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro) con la sua compagna di vita e di lavoro Mae quasi a chiusura del servizio operativo intorno le 19:13,ha portato a riva ed in sicurezza, sulla spiaggia di Montepaone, all’altezza dello stabilimento balneare Brondi’s Beach , 4 ragazzi su di una tavola da Surf senza remi che si erano allontanati oltre le acque sicure.

Gli stessi ragazzi avendo esaurito tutte le forze senza remi per allontanarsi non avevano piú le forze per rientrare ed ecco che subito L’U.C. in servizio operativo, si è adoperata tempestivamente alla richiesta d’aiuto dei ragazzi, avvisando successivamente e subito dopo l’essere tutti in sicurezza la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Soverato. Anche per oggi il binomio Cane Conduttore ha evitato che una tranquilla giornata di divertimento diventasse una giornata nella quale il divertimento non avrebbe superato la crudeltà della vita.