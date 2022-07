La Regione vieta lavori nei campi nelle ore più calde

Il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto su richiesta di Cgil–Cis–Uil Calabria ha emanato l’ordinanza che vieta, con decorrenza immediata e fino al 31 di agosto le attività agricole nelle giornate ad alto rischio di calore termico dalle 12,30 alle 16,00. Le giornate individuate saranno monitorate dalle stazioni di vigilanza competenti. Una scelta saggia e giusta, già operativa in Puglia e Basilicata che abbiamo chiesto per le tante lavoratrici e lavoratori del settore, impegnati in intensa attività fisica ad alta esposizione sotto il sole cocente che accogliamo con soddisfazione.

Cgil–Cisl–Uil Calabria

I Segretari generali

Sposato–Russo–Biondo