Coronavirus: in Calabria 1391 nuovi positivi (+294 su Reggio e provincia)

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.453.170 (+5.875).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 482.724 (+1.391) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6.518 (68 in reparto, 13 in terapia intensiva, 6.437 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 73.237 (72.887 guariti, 350 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 45.849 (123 in reparto, 1 in terapia intensiva, 45.725 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 89636 (88447 guariti, 1189 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.863 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.839 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 45.028 (44.785 guariti, 243 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13.820 (93 in reparto, 4 in terapia intensiva, 13.723 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 157.978 (157164 guariti, 814 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2.523 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.505 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40.820 (40.644 guariti, 176 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 174 nuovi soggetti positivi di cui 6 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 442 nuovi soggetti positivi di cui 26 fuori regione.