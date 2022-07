“Chiaravalle Arte” diventerà Museo d’arte contemporanea

Salvatore Anelli, Andrea Biffi, Beatriz Cardenas, Alfredo Celli, Giuliano Cotellessa, Maria Crediddio, Maria Pia Daidone, Massimiliano Ferragina, Franco Flaccavento, Fiorentina Giannotta, Nicola Guarino, Franca Lanni, Mario Lanzione, Luigi Magli, Vincenzo Mascia, Mauro Molinari, Viviana Pallotta, Natalia Gillo Piatrova, Salvatore Pepe, Tarcisio Pingitore, Myriam Risola, Enzo Spanò. Sono gli artisti ospiti in concorso alla prima edizione del Premio nazionale “Chiaravalle Arte” a Chiaravalle Centrale.

Il programma dell’ambiziosa rassegna d’arte contemporanea è stato presentato oggi in conferenza stampa a Palazzo Staglianò. Lo stesso edificio di piazza Dante farà anche da sfondo alla manifestazione, aperta a numerose e ulteriori partecipazioni. Infatti, Claudia Iozzo, Giulia Iozzo, Vincenzo Rauti e Michela Giacchetto animeranno la sezione degli artisti chiaravallesi in concorso. Ferdinando Catrambone, Vincenzo Lombardi e Paolo Macrì saranno presenti quali artisti chiaravallesi fuori concorso. Nicola De Luca, Antonio La Gamba e Michele Zappino daranno vita alla sezione degli artisti ospiti fuori concorso. Numerosi anche gli allievi ed ex allievi dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro che esporranno le loro opere: Micaela Arcuri, Francesco Brogno, Francesca Cafarda, Ludovica Catanzaro, Lucy Mey, Giuseppe Mirijello, Tiziana Procopio, Cristina Russo, Salvatore Sart, Valentina Siniscalchi, Maria Tarantino, Emanuela Tavano e Maria Villirillo. “Consideriamo bellezza e cultura il nostro motore di crescita e di sviluppo del territorio” l’incipit del sindaco di Chiaravalle Centrale, Domenico Donato, che ha portato il suo saluto ai relatori e ai giornalisti presenti. La conferenza stampa ha, quindi, visto gli interventi della consigliera delegata alla Cultura, Pina Rizzo, della presidente della Consulta comunale della Cultura, Teresa Tino, dell’architetto e artista Nicola De Luca e della professoressa Lara Caccia, critica e storica dell’arte, docente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 23 luglio al 27 agosto. Da evidenziare l’accordo con gli artisti che lasceranno le loro opere alla città delle Preserre, come libera donazione, costituendo il primo nucleo di una collezione destinata a diventare il Museo permanente d’arte contemporanea di Chiaravalle Centrale. Il prestigioso evento culturale annovera, tra i curatori, l’architetto, artista e docente Nicola De Luca, il saggista e gallerista Enzo Le Pera, il critico d’arte Maurizio Vitiello e la professoressa Lara Caccia, critica e storica dell’arte, docente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. A margine dell’incontro odierno, l’assessore al Turismo Gianfranco Corrado ha illustrato il cartellone degli eventi estivi in programma a Chiaravalle tra luglio e agosto.