Centri per l’impiego, Princi: “Importante svolta per valorizzazione delle professioni”

“La valorizzazione delle professionalità è alla base della motivazione e della qualità dei risultati dei nuovi Centri per l’impiego calabresi.”

A dirlo è il Vicepresidente ed Assessore al Lavoro, Giusi Princi, comunicando che nel corso dell’ultima riunione di Giunta, la Regione Calabria ha approvato una delibera con cui istituisce 23 nuove posizioni organizzative per i Centri per l’Impiego regionali ed i settori delegati al coordinamento, venendo incontro alle esigenze rappresentate alla stessa dalla categoria: 3 nuove posizioni di terza fascia, 16 di seconda e 5 di prima.

Tale risultato si lega alla rivoluzione che sta interessando i Centri per l’impiego di tutta la Calabria, su cui si sta intervenendo con ingenti risorse finalizzate ad incidere sulle infrastrutture tecnologiche e fisiche (oltre 30 milioni di euro), ritenendo gli stessi determinanti nelle politiche attive del mercato lavorativo anche in attuazione della riforma prevista dal Programma GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori).

“Con il Presidente Occhiuto riteniamo fondamentale valorizzare le professionalità operanti nei Centri per l’Impiego – sostiene il Vicepresidente esprimendo soddisfazione per il provvedimento adottato – a maggior ragione se avviene in un contesto in cui il comparto sta vivendo un cambiamento senza precedenti, legato anche al reclutamento di nuovo personale per cui è in atto la procedura concorsuale. Il Piano di Potenziamento dei Centri per l’Impiego della Regione Calabria approvato dal Ministero del Lavoro è infatti in piena fase realizzativa. Oltre ai Cpi, sono impegnati nella sua attuazione tutti i Settori del Dipartimento Lavoro e Welfare che a vario titolo hanno competenze nel ciclo delle politiche attive. Una delle principali riforme previste dal PNRR per le politiche attive del lavoro è il Programma GOL, supportato nell’attuazione da Anpal Servizi e Azienda Calabria Lavoro. I Centri per l’impiego hanno avviato già la fase di assessment, secondo la nuova metodologia di profilazione qualitativa degli utenti prevista dal Programma GOL. E nelle prossime settimane – aggiunge Giusi Princi – saranno pubblicati i primi bandi attuativi per l’erogazione delle misure ai soggetti beneficiari presi in carico. Colgo l’occasione per ringraziare il Direttore generale, Roberto Cosentino, e tutto il personale del Dipartimento Lavoro e Welfare per la grande e costante attività svolta in funzione delle tante misure che la Regione Calabria sta varando.”