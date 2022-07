Catanzaro – L’ Ambasciatore messicano in Italia in visita a Palazzo De Nobili

Il Sindaco Nicola Fiorita ha ricevuto a Palazzo De Nobili la visita dell’Ambasciatore messicano in Italia, Carlos García de Alba. Il diplomatico si trova attualmente in viaggio ufficiale in Calabria per una serie di incontri istituzionali, tra i quali quello con il Primo Cittadino della Città Capoluogo, legati alla decisione di aprire nella nostra regione il primo Consolato Onorario, che andrà ad aggiungersi alla rete di sedi diplomatiche presenti nel Paese.

L’incontro si è svolto in clima di grande cordialità e si è rivelato foriero di futuri e proficui rapporti tra la nostra regione e il Messico. Carlos García de Alba si è detto particolarmente lieto di questa che è la sua prima visita in Calabria dopo la sua nomina, avvenuta nel 2019, ma anche emozionato per la circostanza particolare di essere il primo Ambasciatore a incontrare il sindaco del Capoluogo neo eletto. Fiorita dal canto suo ha ripercorso le fasi della campagna elettorale e illustrato il grande lavoro che attende la nuova Amministrazione Comunale.

Diversi gli elementi che accomunano Calabria e Messico e che sono emersi nel corso del colloquio. Due terre che hanno conosciuto la dominazione spagnola, due terre di emigrazione ma anche di tradizioni culturali affini. E proprio a questo proposito, l’Ambasciatore García de Alba ha manifestato la volontà di organizzare a Catanzaro nel 2023 due eventi: una mostra d’arte messico americana e, in parallelo, un ciclo di proiezioni cinematografiche. Una proposta accolta con entusiasmo dal sindaco Fiorita che ha dato al capo della Diplomazia messicana in Italia la massima disponibilità a collaborare. Sarebbe la prima volta, ha detto l’Ambasciatore, che una mostra del genere verrebbe allestita in Europa.

La visita di Carlos García de Alba si è conclusa con l’impegno di consolidare i rapporti istituzionali avviati, anche per il tramite del Console Onorario designato, Vincenzo Rota, presente in delegazione, e subito dopo, il tradizionale scambio di doni. L’Ambasciatore ha fatto omaggio al Sindaco di un volume dedicato alle opere dello scultore Juan Soriano. Il Primo Cittadino ha ricambiato con il gagliardetto della Città Capoluogo e il volume “Capitoli Ordinazioni et Statuti dell’Arte della Seta a Catanzaro”.

Lasciato Palazzo De Nobili, Carlos García de Alba, accompagnato dall’assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, Donatella Monteverdi e dall’assessore al Patrimonio, Antonio Borelli, ha voluto visitare le sale espositive del complesso monumentale del San Giovanni e quelle del Museo Marca.