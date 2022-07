Carenza di personale sanitario negli ospedali, il Pd: “Occhiuto dovrebbe prevenire, non inseguire le emergenze”

“Apprezziamo gli sforzi del Presidente Occhiuto che, anche nella sua qualità di Commissario Sanità, sta cercando in ogni modo di provare a intervenire in relazione alla sempre più grave mancanza di personale sanitario negli ospedali calabresi. Ancora una volta, però, siamo costretti a registrare che il Commissario Occhiuto si attiva ad emergenza già in atto: il deficit di risorse umane nel settore è esploso ormai in quasi tutte le Regioni e, pertanto, appare difficile strappare a Roma concessioni per la sola Calabria.

Sarebbe stato opportuno avviare a tempo debito le richieste straordinarie al Ministero dell’Economia. Oggi è diventato tutto più difficile”. È quanto dichiarano in una nota congiunta i consiglieri regionali PD Mimmo Bevacqua, Ernesto Alecci, Franco Iacucci, Nicola Irto e Raffaele Mammoliti che aggiungono: “Da diversi mesi si sa benissimo dei reparti a ipotesi chiusura, dei turni estenuanti, del personale stremato, dell’emergenza Covid che ha sfiancato ancora di più le già poche forze a disposizione: le debolezze si affrontano nel momento appropriato, prima che diventino ingestibili. Detto ciò, il gruppo PD è, come sempre, disponibile per aiutare e supportare ogni iniziativa finalizzata a dare risposte concrete ai calabresi: d’altronde, la presenza comune nel governo nazionale dovrebbe agevolare e incoraggiare anche una sana collaborazione istituzionale nei territori”.