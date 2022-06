Terranostra – Coldiretti: il richiamo dell’agriturismo in versione digitale giovedì 30 giugno alla Cittadella Regionale

E’ un agriturismo che guarda avanti dopo le chiusure Covid. Giovedì 30 giugno p.v. alle ore 11.00, nella Sala Verde della Cittadella “Iole Santelli” a Catanzaro ci sarà la presentazione della “Digital Pocket Travel Map”: la guida interattiva degli agriturismi di Campagna Amica – Terranostra Calabria. E’ una guida multimediale che dal Pollino all’Aspromonte, passando per la Sila e lungo tutta la fascia costiera, permetterà ai turisti e ai visitatori di prenotare la propria vacanza negli agriturismi di Campagna Amica tramite il proprio smartphone e attraverso la semplice scansione di un Qr-code. Attraverso questa mappa digitale tascabile di viaggio sarà possibile scegliere fra le strutture ricettive, individuando la destinazione secondo i propri gusti e preferenze. E’ un progetto di rete multimediale e interattivo, con un’offerta sempre di più rivolta alla migliore funzionalità, promosso da Coldiretti Calabria, concretizzatosi in uno strumento utile ai turisti per facilitare le proprie scelte, al territorio per promuoverne la conoscenza e alle aziende per aumentare e consolidare la propria visibilità in rete.

Interverranno alla presentazione: Adriana Tamburi Presidente Terranostra Calabria, Roberto Occhiuto Presidente Regione Calabria, Gianluca Gallo Assessore Regionale Agricoltura, Fausto Orsomarso Assessore Regionale Turismo, Giacomo Giovinazzo D.G. Dipartimento Agricoltura, Katya Gentile Presidente Commissione Consiliare Agricoltura, Franco Aceto Presidnte Coldiretti Calabria, Tullio Romita Dipartimento Scienze Aziendali e Giuridiche UNICAL, Francesco Fratto Consulente Terranostra Nazionale, Diego Scaramuzza Presidente Nazionale Terranostra. Coordina Francesco Cosentini Direttore Coldiretti Calabria