Rissa vicino ad un bar Catanzaro Lido, 4 denunce

Nella tarda serata del 4.6.2022 u.s., personale dell’U.P.G.S.P. interveniva nella zona di Catanzaro Lido, in un’area caratterizzata dalla presenza di numerosi locali pubblici, ove era stata segnalata una rissa nei pressi di un bar sito in via Amalfi.

La ricostruzione di quanto avvenuto, ha consentito al personale delle U.P.G. S.P. della Questura di Catanzaro di individuare e denunciare all’Autorità Giudiziaria perché ritenuti responsabili del reato di rissa quattro soggetti .

Il Questore di Catanzaro Dott. Maurizio Agricola valutando la sussistenza a carico di due di essi, di fondati motivi per ritenere che siano abitualmente dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica ha emesso due provvedimenti di avviso orale nei confronti di I.S. classe 1971e di M.B. classe 2003.

Ulteriori attività investigative sono in corso.