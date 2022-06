Occhiuto: “Calabria e Sicilia possono essere l’hub dell’Europa sul Mediterraneo”

“Le Regioni del Sud, anche in relazione al mutato assetto geopolitico dopo l’esplosione della guerra in Ucraina, possono essere l’hub dell’Europa sul Mediterraneo”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervistato all’interno di “Start”, su SkyTg24.

”Il Mediterraneo è diventato l’epicentro del traffico delle merci, sarà il luogo nel quale si dovrà produrre energia per l’Europa, sarà il luogo nel quale cresceranno di più le economia.

Calabria e Sicilia possono essere strategiche, e sarebbe utile che il governo investisse nelle infrastrutture, come il porto di Gioia Tauro, come l’Alta velocità, come il Ponte sullo Stretto di Messina, per fare di queste Regioni davvero un’opportunità per il Paese e per l’Europa”.