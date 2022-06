Il gruppo A.Z. spa , la Guglielmo caffè , l’ AMC di Catanzaro e la parrocchia S . Anna uniti oltre l’ autismo

L’estate è arrivata e anche per i bambini della nostra Associazione e le loro famiglie è ora di vacanze.

Per i nostri ragazzi non è facile trovare momenti di svago condivisi. Ma, come già facciamo da qualche anno, come Associazione, abbiamo proposto due campi estivi , uno a Catanzaro e l’altro a Lamezia.

Come slogan abbiamo scelto un messaggio unificante “Divertiamoci insieme”.

Si “insieme” non solo tra noi ma con tanti altri bambini neurotipici con lo scopo, appunto, di divertirsi e trascorrere del tempo insieme.

Tutto ciò è stato possibile, quest’anno, grazie al sostegno del Gruppo AZ S.p.A. (licenziatario del marchio Coop in Calabria) e alla sensibilità dell’Ing. Floriano Noto e alla Guglielmo caffè S.p.a.

Due imprese di grande prestigio che, da anni, danno lustro alla città e alla regione Calabria.

Un’alleanza virtuosa, quella tra privato e terzo settore, che vede un sostegno concreto sia da un punto di vista economico che di progettualità per iniziative future.

Inolre, non possiamo non rigraziare chi ci ospiterà a Catanzaro per due settimane di summer camp:

La parrocchia S. Anna (Loc. Fortuna) che da anni organizza Grest e momenti di aggregazione con centinaia di bambini, grazie al sostegno dei suoi educatori e del parroco don Antonio Scicchitano;

Stabilimento balneare “Lido Valentino” (Loc. Giovino) da sempre vicino e a sotegno di iniziative solidali rivolte a persone con disabilità.

Infine, un ringraziamento particolare all’ AMC di Catanzaro, che ha messo a disposizione, per i bambini con autismo ed i loro educatori, un pulmino che consentirà loro di poter raggiungere i luoghi di destinazione dei campus estivi, consentendo non soltanto un servizio esclusivo ma anche la possibilità, per i bambini e ragazzi, di muoversi autonomamente, crescendo in tremini di “consapevolezza”e “indipendenza”.

Concludendo, un gioco di squadra che speriamo trovi supporto sempre di più nelle Istituzioni pubbliche della città.