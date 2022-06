Coronavirus: in Calabria 802 nuovi positivi (+268 su Reggio e provincia)

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.145.258 (+4.817).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 393.701 (+802) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3.689 (42 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3.645 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57.750 (57.435 guariti, 315 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 240.00 (43 in reparto, 3 in terapia intensiva, 23.954 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 79.635 (78.525 guariti, 1110 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1001 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 982 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40227 (39995 guariti, 232 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.869 (44 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2.823 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 142.001 (141.220 guariti, 781 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1.129 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.121 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 38.730 (38.558 guariti, 172 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 185 nuovi soggetti positivi di cui 6 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 229 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

L’ASP di Vibo Valentia comunica 55 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.