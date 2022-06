Comunali, Mangialavori: “Con Donato, Catanzaro tornerà a crescere”

“La vittoria ormai certa di Valerio Donato darà inizio a un lungo periodo di stabilità, di crescita e di sviluppo per Catanzaro. Viceversa, per quanto si tratti di una ipotesi remotissima, se dovesse spuntarla Nicola Fiorita il capoluogo di regione finirebbe in un limbo fatto di paralisi amministrativa, preludio di un inevitabile ritorno al voto anticipato. I catanzaresi, con il loro buonsenso, scongiureranno una tale, nefasta, ipotesi”.

È quanto afferma il coordinatore regionale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti dai candidati di Forza Italia. I dati elettorali confermano la bontà della nostra proposta politica e ci danno una spinta ulteriore per affrontare nel migliore dei modi il ballottaggio. Valerio Donato – spiega Mangialavori – è la migliore espressione della catanzaresità. Un uomo dalle grandi competenze tecniche e dotato di una straordinaria passione civica. Con lui Catanzaro sarà in mani sicure e potrà presto tornare a crescere dal punto di vista economico e sociale. Il suo carisma e le sue capacità politiche, inoltre, permetteranno al capoluogo di imporsi all’attenzione nazionale e di ottenere tutto quello che gli spetta in termini di finanziamenti”.

“Con Fiorita, invece – aggiunge il coordinatore di Fi -, avverrebbe tutto il contrario: Catanzaro arretrerebbe inesorabilmente, perdendo tutte le opportunità oggi disponibili anche grazie ai fondi del Pnrr. La composizione del prossimo consiglio comunale ci consegna infatti una verità oggettiva: Fiorita non avrebbe una maggioranza su cui contare e, di fatto, sarebbe impossibilitato ad amministrare. Né potrebbe sperare in salvifici cambi di casacca: nella nostra coalizione non c’è spazio per voltagabbana e avventurieri politici. Quelli, eventualmente, Fiorita potrebbe trovarli all’interno del suo cosiddetto campo largo, cioè in quella strana alleanza tra Pd e 5 stelle nata non su basi progettuali e politiche, ma con il solo scopo di creare una massa elettorale in grado di contrastare in qualche modo il centrodestra”.

“I dati delle Amministrative, tuttavia – conclude Mangialavori -, ci hanno già detto che il centrodestra è maggioranza nel Paese e che, tra meno di un anno, tornerà alla guida del Governo. Ma prima, cioè il 26 giugno, la nostra coalizione trionferà a Catanzaro, con Valerio Donato”.