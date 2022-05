Sportello energia – Webinar per Suap, Enti terzi e professionisti

In vista dell’attivazione dello Sportello Energia – che dal 16 maggio consentirà di gestire in forma semplificata e digitalizzata i procedimenti di autorizzazione unica degli impianti da fonte rinnovabile e le procedure connesse – il Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali della Regione Calabria, in collaborazione con Fincalabra, rende noto che si terranno alcuni webinar per agevolare la conoscenza delle nuove modalità.

Nel particolare, domani, 12 maggio, alle ore 10, la sessione informativa sarà dedicata ai Suap comunali e agli Enti terzi ((Link per la REGISTRAZIONE: https://fincalabra.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=fincalabra&service=6&rnd=0.6932986687898018&main_url=https%3A%2F%2Ffincalabra.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000005524098d1ed61f97020ba0e16919c83b8cb102bcf3260479968fbf23cfc53a619%26siteurl%3Dfincalabra%26confViewID%3D225892630122112436%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAWuFVsYUQQzeHnJjAaEA33j1wLdStUihHDgbTW0-QDpCw2%26).

Il 16 maggio, alle ore 15, si terrà l’incontro rivolto ai professionisti (Link per la REGISTRAZIONE: https://fincalabra.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=fincalabra&service=6&rnd=0.8744178060214348&main_url=https%3A%2F%2Ffincalabra.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000005a4b15530383bd2119438676661d898b6af0445dafa3bf0557ebce59c892d1ec1%26siteurl%3Dfincalabra%26confViewID%3D226343217948174088%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAVUNVrL-ICBdVKnuTQn6GTsMy_029BxSkpFdiRVMvAw5w2%26).

“È importante – sottolinea Rosario Varì, Assessore allo Sviluppo economico ed Attrattori culturali – accompagnare gli utenti in questa delicata ma necessaria fase e, per questa ragione, abbiamo pensato a dei webinar che possano guidare nei primi approcci. Si tratta di un’importante innovazione. I soggetti interessati alla realizzazione di un impianto da fonte rinnovabile, per cui è prevista un’autorizzazione unica regionale, dovranno presentare l’istanza nell’apposita sezione Sportello Energia regionale del portale www.calabriasuap.it, utilizzando specifici modelli standardizzati e semplificati messi a disposizione sulla stessa piattaforma”.

“La nuova modalità di presentazione e gestione delle istanze di autorizzazione – aggiunge Varì – in attuazione della normativa contenuta nel Decreto Semplificazioni e delle previsioni dell’Agenda per la semplificazione 2020-2023, costituisce una significativa scelta della Regione nell’ambito delle politiche energetiche regionali”.