Russo (Cisl Calabria): “Prepararsi a spendere bene le risorse del Pnrr per la crescita della nostra regione”

«Bisogna prepararsi a spendere bene le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la crescita della Calabria», scrive in una nota Tonino Russo, Segretario generale della Cisl regionale. «In questa sfida irrinunciabile il sindacato deve fare con competenza la sua parte. Perciò – prosegue Russo –, la Cisl ha organizzato per i propri quadri un corso di formazione su “Le opportunità del Pnrr per lo sviluppo della Calabria e il futuro dei giovani”. Si articolerà in diversi moduli e si terrà a Lamezia Terme, nella nostra sede regionale, a partire da giovedì 12 maggio. Con il supporto del qualificatissimo centro studi e formazione Cisl di Firenze, faremo un approfondimento sui temi centrali per la nostra regione, per il suo sviluppo, al fine di elaborare e sostenere una piattaforma di grande concretezza.

È il momento di puntare con decisione all’essenziale, ad un’efficace gestione dei fondi del Pnrr. Nella difficile condizione socio-economica della Calabria, aggravata dalla pandemia, è fondamentale individuare le priorità, con uno sguardo orientato al futuro, secondo la logica del Next Generation EU, il piano per le generazioni dell’Europa che verrà, procedendo sui binari della sostenibilità economica, sociale, ambientale e del digitale. Si tratta di una sfida che è necessario raccogliere e che deve vedere insieme la Regione e le altre istituzioni del territorio calabrese, le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, le forze sane delle società, in un patto sociale che ci faccia condividere scelte e progetti. Bisogna elaborare una visione comune – conclude il Segretario generale della Cisl calabrese – perché ci salviamo tutti insieme, senza lasciare indietro nessuno».