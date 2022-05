“Quale futuro in Calabria per la logistica ed il trasporto delle merci”: venerdì 13 a Maida confronto pubblico organizzato dalla FILT CGIL

“Quale futuro in Calabria per la logistica ed il trasporto delle merci”: è questo il tema del confronto pubblico su una delle questioni più importanti per lo sviluppo e l’economia della Calabria che si terrà venerdì 13 maggio alle ore 10 all’agriturismo Costantino in località Donnantonio di Maida. All’iniziativa che prevede la partecipazione dei dirigenti della Cgil Angelo Sposato, Nino Costantino e Enzo Scalese, interverranno Luigi Laudone del Gruppo Fedex, Bernardo Cammarata Presidente Assoespressi e Andrea Agostinelli Presidente Adsp mari Tirreno meridionale Ionio.

Introduce Antonio Pepe Filt-Cgil nazionale e conclude i lavori il segretario nazionale della Filt-Cgil Michele De Rose.