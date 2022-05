Coldiretti Catanzaro incontra i candidati sindaco della città di Catanzaro – Il programma dei confronti

In vista delle prossime elezioni comunali di Catanzaro, la Coldiretti di Catanzaro ha organizzato per martedì 31 maggio p.v. un ciclo di incontri con i candidati delle coalizioni per l’elezione del Sindaco della città capoluogo di regione. Gli incotri si terranno nella sede del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese a Catanzaro in via Gironda Veraldi, 12.

martedì 31 maggio: ore 10,00 Antonello Talerico; 11,00 Nicola Fiorita; 12,00 Wanda Ferro.

Mercoledì 1 giugno: ore 10.00 Valerio Donato; ore 11.00 Nino Campo; ore 12 Francesco Di Lieto

“Nel corso dell’iniziativa alla quale parteciperanno dirigenti, soci e cittadini – annuncia il presidente di Coldiretti Catanzaro -Crotone- Vibo Fabio Borrello Coldiretti illustrerà ai candidati un programma, contenente la visione e le proposte per un sistema agricolo e agroalimentare a servizio della città. Sarà nello stile di Coldiretti e nelle intenzioni– aggiunge- un confronto stringente, autorevole e concreto e per i temi che si tratteranno sicuramente proficuo anche perché il protagonismo dell’agricoltura, come dimostreranno i dati che verranno illustrati, è un fatto reale. E’ corretto, poi, che anche le politiche di sviluppo comunali, interpretando le aspettative di agricoltori, cittadini e territorio, tengano conto della specificità agricola della città con un respiro territoriale, unitario ed integrato con altre politiche. Non sarà – riferisce Borrello – una generica lista della spesa bensì un confronto con coloro che intendono governare la città proponendo loro la necessità di innovare i sistemi produttivi territoriali che hanno nelle amministrazioni locali un importante e significativo punto di riferimento.

Gli incontri saranno trasmessi in diretta facebook sulla pagina di Coldiretti Calabria