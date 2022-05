Catanzaro – Torna a riunirsi il Consiglio comunale

Modifiche agli articoli 1.1.6, 2.3.2, 2.8.1, 4.2.5 e 4.5.18 del regolamento comunale d’igiene, approvato con delibera di Consiglio comunale nr. 63 del 14.10.2010, come successivamente modificato con delibere di Consiglio nr. 28 del 29.04.2014 e nr. 13 del 02.02.2018.

Integrazioni al regolamento di polizia mortuaria approvato con delibera di consiglio comunale nr. 260 del 22.12.1995, in materia di allocazione e dotazione delle case funerarie e delle sale di commiato e di gestione dell’attività amministrativa dei servizi cimiteriali.

Patto per lo sviluppo della Calabria – realizzazione nuova condotta di adduzione e di un nuovo serbatoio di compenso e accumulo per il potenziamento del ramo sud dello schema idrico Alli a servizio del quartiere Lido. Soggetto attuatore Sorical s.p.a. decreto dirigente Regione Calabria 16199 del 27.12.2018. Adozione del progetto definitivo in variante allo strumento urbanistico.