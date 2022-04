Trasferimento drive-in tamponi Asp Catanzaro

L’Asp di Catanzaro comunica che da oggi , 05 aprile 2022, l’esecuzione dei tamponi molecolari rino-faringeo per la rilevazione dell’infezione da SARS-CoV-2, per il territorio del Distretto Socio Sanitario di Catanzaro, saranno eseguiti nel parcheggio retrostante l’Hub Vaccinale Ente Fiera, situato nel quartiere marinaro del capoluogo, in sostituzione dell’ex Drive Trought ASP Catanzaro-AVES Esercito presente nel quartiere Sala, di fronte la stazione della funicolare.