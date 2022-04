Psr: pronti pagamenti per oltre 31 milioni di euro. Arcea al lavoro per liquidare relativi a misure strutturali ed a superficie

In arrivo per gli agricoltori calabresi oltre 31 milioni. A cura dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, di concerto con il Dipartimento Agricoltura, nei giorni scorsi sono stati elaborati e mandati in pagamento due diversi kit relativi al Programma di sviluppo rurale della Calabria 2014/2020, per un importo complessivo di 31.278.371 euro. «Continuiamo ad immettere liquidità nel circuito finanziario agricolo – commenta l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – per sostenere le aziende del comparto ed offrire loro certezze».

Nello specifico, Arcea ha decretato la liquidazione del kit n. 128, grazie al quale circa 27 milioni di euro saranno corrisposti in favore di 29.958 beneficiari, per le misure 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”; 10 “Agricoltura biologica”; 11 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”. Attraverso il kit decreto n. 129, invece, saranno ripartiti gli aiuti legati al “Benessere degli animali” e ad altre misure strutturali. Il decreto n. 129 comprende inoltre rimborsi Iva per alcuni Comuni calabresi.