Occhiuto vede Anci Calabria: “Regione non commissaria enti locali, ma su sistema idrico e rifiuti serve svolta”

“Ho incontrato i rappresentanti dell’Anci Calabria e alcuni sindaci dei nostri Comuni. Abbiamo parlato, soprattutto, della nuova riforma del sistema idrico e del sistema dei rifiuti.

La Regione non ha alcuna intenzione di commissariare le amministrazioni locali, ma anni di esperienza ci inducono a riorganizzare la macchina burocratica: serve una svolta.

Occorre un organismo centrale, nei nostri progetti una multiutility regionale, che sia in grado di programmare le azioni, di gestire i problemi, e di dare input coordinati ai territori.

Abbiamo un immenso lavoro da fare, e la Regione non può andare a più velocità.

Vogliamo efficientare la macchina amministrativa per avere risposte tempestive ai problemi con in quali dobbiamo quotidianamente rapportarci.

Il sistema idrico e il sistema dei rifiuti in Calabria non possono rappresentare un’emergenza permanente.

L’esecutivo regionale vuole cambiare, e per farlo chiede il supporto di tutti i livelli di governo”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.