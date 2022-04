“Fabularium, Magic of Disney Music” il 15 maggio al Politeama di Catanzaro: da oggi disponibile un pacchetto pasquale per famiglie

Confermato il musical “Fabularium, Magic of Disney Music” prodotto dalla MAT-Entertainment per domenica 15 maggio alle ore 17:00 al Teatro Politeama di Catanzaro. L’evento, unico in Calabria, aprirà l’edizione n. 36 di “Fatti di Musica”, il Festival del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna.

“Attiva da oggi – comunica il promoter – anche una sorpresa di Pasqua per tutti i nostri piccoli spettatori: biglietti ridotti del 30% per famiglie di almeno 4 persone per assistere a questo magico e divertente spettacolo. Lo speciale pacchetto 4 Family è disponibile per tutti i settori fino al 30 aprile, fino ad esaurimento, sia sul circuito www.ticketone.it, sia nei punti autorizzati”.

“Fabularium, Magic of Disney Music” è un grande show per tutta la famiglia, un omaggio al grande cinema Disney. Musiche e scene di narrazioni celebri come La Spada nella Roccia, Cenerentola, La Bella e la Bestia, Oceania, Frozen, Aladdin e Mary Poppins, si intrecciano per incantare il pubblico di tutte le età. Un viaggio straordinario, allegro e divertente, attraverso i mondi della Magia attende Smemorina, una fata madrina amorevole e piuttosto pasticciona, e Merlino, il più saggio di tutti i grandi maghi. Un’avventura carica di emozioni per riscoprire, attraverso le celebri canzoni dei capolavori Disney, il Coraggio, l’Amicizia, l’Audacia, la Generosità e, naturalmente, l’Amore, per divertirsi e sognare con la Fantasia. Una grande storia per accorgersi che anche da adulti non bisogna dimenticare quanto sia bello meravigliarsi e lasciarsi ispirare come quando si era bambini. Oltre un’ora e trenta di uno show unico, con scenografie e coreografie spettacolari, continui cambi scena e costumi, magnifici disegni luci ed effetti speciali, il video mapping digitale 3D e momenti magici che sorprenderanno grandi e piccini, tra cui il volo di Mary Poppins, Elsa che ghiaccia il teatro, il genio della lampada che alza bauli.

“Fabularium, Magic of Disney Music – sottolinea Ruggero Pegna – è un’occasione unica per tornare a condividere tutti insieme le emozioni di un grande spettacolo, lasciandosi avvolgere dalle musiche, dalle atmosfere e dai personaggi che hanno scritto la storia del cinema Disney. Uno spettacolo per piccini, che emoziona e coinvolge anche gli adulti! Uno evento davvero speciale, in una cornice splendida come il Teatro Politeama di Catanzaro. Il modo migliore per stare insieme spensieratamente, in un clima realmente da favola!”.

Il Musical si avvale di grandi firme e di un ricco cast: regia di Angelo Lucarella e Annalory Fullone, sceneggiatura di Annalory Fullone, coreografie di Debora Boccuni, costumi design & props di Annalisa Milanese, scenografia/show design e scene di Francesco Paolo Caragiulo, digital artists di Myriam Campanello e Riccardo Scaringella, light design Roberto De Bellis, sound engineering Davide Petrone, Nel cast gli stessi Angelo Lucarella ed Annalory Fullone, con Laura Legrottaglie, Rosanna Cassano, Giovanni Valente, Marco Buzzerio, Veronica Giusti, Flavia De Bartolomeo, Giuseppe Visaggi, Gabriella Serio.

Per informazioni tel. 0968441888 oppure al sito www.ruggeropegna.it. I biglietti, oltre al circuito online www.ticketone.it, sono disponibili nei punti Ticketone autorizzati (Catanzaro: Bar Mignon e Tabacchi Rotundo; Lamezia T.:, Uffici Pegna; ecc.).

Intanto prosegue a gran ritmo anche la prevendita del Colossal Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante che sarà al Palacalafiore di Reggio Calabria dal 26 al 28 maggio prossimi, secondo appuntamento di Fatti di Musica 2022.