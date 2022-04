Cure domiciliari e vaccini anti-Covid, la Regione Calabria promuove una webconference

A breve anche i medici di medicina generale potranno prescrivere gli antivirali contro il Covid. Per tutti gli approfondimenti necessari, sabato 23 aprile, con inizio alle ore 10,30, si terrà una webconference sul tema “Vaccini e cure domiciliari. Cosa c’è da sapere?”.

L’evento è promosso dal dipartimento Tutela della salute e Servizi socio sanitari della Regione Calabria insieme al Gruppo tecnico regionale emergenza Covid-19.

Dopo i saluti del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, introdurrà i lavori il coordinatore del Gruppo tecnico emergenza Covid, Andrea Bruni.

Alla webconference interverranno Carmelo Nobile, professore ordinario di Igiene alle Università Magna Graecia di Catanzaro e Unical di Cosenza, Carlo Torti, professore ordinario Malattie infettive e tropicali all’Umg, Enrico Trecarichi, professore associato Malattie infettive e tropicali all’Umg, e Alessandro Russo, professore associato Malattie infettive e tropicali all’Umg.

L’iniziativa sarà moderata dal direttore Uoc malattie infettive del Gom di Reggio Calabria.

“L’autorizzazione da parte dell’Aifa alla prescrizione diretta da parte dei medici di medicina di medicina generale degli antivirali anti Covid-19 rappresenta una decisione di grandissimo rilievo anche perché contribuisce ad abbattere, insieme ai vaccini, i ricoveri in ospedale, nelle terapie intensive e i decessi. Pertanto – spiega Andrea Bruni – questo appuntamento con la webconference rappresenta un momento di approfondimento nel merito di tutte le informazioni necessarie ai medici di famiglia, delle Usca e dei diversi dipartimenti di prevenzione che saranno i principali attori coinvolti in questa fase della pandemia dove la prevenzione e le cure domiciliari giocano un ruolo fondamentale. Ci si confronterà, infatti, sulle indicazioni al trattamento degli antivirali, su quale terapia domiciliare, su quando è necessario il ricovero. Si parlerà, inoltre, delle novità sui vaccini e sulla quarta dose. È importante non abbassare la guardia sulla necessità delle vaccinazioni”.

Per partecipare all’evento collegarsi al seguente link: urly.it/3n2st; password riunione: kZnq8Y. Piattaforma Webex Cisco.