Coronavirus: in Calabria 1316 nuovi positivi (+353 su Reggio e provincia)

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.902.719 (+5.715).Le persone risultate positive al Coronavirus sono 349.373 (+1.316) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7.710 (81 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7.621 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 43.217 (42.939 guariti, 278 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 47.119 (77 in reparto, 5 in terapia intensiva, 47.037 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41.286 (40.234 guariti, 1.052 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 4.051 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.035 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31.675 (31.458 guariti, 217 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 8.388 (94 in reparto, 4 in terapia intensiva, 8.290 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 125.731 (124.982 guariti, 749 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 18.371 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18.355 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19425 (19.255 guariti, 170 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 466 nuovi soggetti positivi di cui 8 fuori regione.