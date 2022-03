L’Assessore Gallo al fianco degli agricoltori bisignanesi

«La protesta degli agricoltori bisignanesi è condivisibile, come lo è la preoccupazione per la tutela di un territorio ad alta e qualificata vocazione agricola».

Lo dice l’Assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, commentando le manifestazioni organizzate nei giorni scorsi per esprimere contrarietà all’eventuale rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale del depuratore industriale attivo in zona. «La Media Valle del Crati – ricorda Gallo – è area di produzione di ortaggi e verdure, oltre che del fico Dop di Cosenza e di altri eccellenti prodotti agroalimentari. È pertanto più che giustificato il timore che attività di diversa matrice possano compromettere gli equilibri dell’ecosistema ed arrecare danno al comparto primario, fonte di occupazione ma anche essenziale elemento identitario e sentinella che garantisce la difesa dell’ambiente». Aggiunge l’Assessore regionale all’agricoltura: «Non mancherà in ogni sede l’impegno a sostegno di ragioni e proposte ragionevoli e logiche, fondamentali per garantire all’agricoltura di un territorio nevralgico la giusta considerazione e, soprattutto, un degno futuro».