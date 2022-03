Esplosione dopo una fuga di gas nel Catanzarese: due feriti

Nella notte una squadra dei vigili del fuoco del distaccamenti di Sellia Marina è intervenuta dopo un’esplosione causata da fuga gas, per sedare le fiamme in un appartamento posto al primo piano, in un fabbricato di due piani, situato a Sellia Marina.

I due feriti hanno riportato delle ustioni giudicate non gravi. Sul posto e’ intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina del Comando provinciale di Catanzaro che ha provveduto alla estinzione del rogo ed alla messa in sicurezza del sito.