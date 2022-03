Eletti i nuovi organi dirigenti delle Associazioni di Persone del sistema Cia della Calabria

Nella splendida cornice dell’Agriturismo Trigna di Lamezia Terme si è tenuta l’Assemblea Regionale Elettiva “Generazioni in Campo” dell’Associazione Giovani di AGIA, dell’Associazione Donne Imprenditrici Donne in Campo e dell’Associazione Pensionati ANP.

L’Assemblea, ha visto la nutrita partecipazione in presenza e in videoconferenza dei delegati e degli invitati provenienti dalle tre province CIA della Calabria, oltre che ai massimi rappresentanti della CIA a li vello regionale e provinciale.

A Presidente dell’Assemblea i delegati hanno eletto il prof. Saverio Tropea – che ha condotto i lavori magistralmente, dando anch’egli interessanti spunti di riflessione – e i lavori sono iniziati con l’esposizione dei documenti programmatici nazionali – che hanno trovato unanime consenso, considerazione ed approvazione da parte dei delegati – direttamente dai presidenti uscenti di Donne in Campo Antonella Greco, ANP Domenico Petrolo – che ha anche salutato gli intervenuti a fine del suo mandato – e il direttore Franco Belmonte per conto di AGIA.

Hanno fatto seguito gli interventi in presenza e in videoconferenza di tanti tra delegati e delegate delle Associazioni che hanno esaltato il valore dello stare insieme, dello scambiarsi di esperienze e informazioni e provare ad organizzare comunemente quanto di necessario perché siano messe in evidenze le specificità ma anche i tanti punti in comune e i necessari strumenti per fare crescere e stabilizzare le attività imprenditoriali condotto da giovani e da donne. Non da meno il valore rappresentato da una Associazione quale l’ANP portatore di saperi ed esperienza necessari ai giovani per sviluppare la loro attività, provando anche a definire un protocollo di affiancamento per favorire il subentro nella conduzione delle aziende. Gli interventi dei delegati dell’ANP hanno anche rimarcato con competenza i tanti documenti elaborati dalla stessa Associazione con al centro i temi dell’invecchiamento attivo, della sanità di prossimità, della telemedicina, in special modo nelle aree interne del nostro Paese.

Non hanno fatto mancare il loro contributo il neo eletto presidente di Cia Sud Salvatore Borruto, il presidente di Cia Nord Luca Pignataro e la presidente di Cia Centro Maria Grazia Milone; i primi due hanno iniziato il loro percorso in Agia, mentre la Milone ha iniziato in Donne in Campo.

In video hanno dato il loro contributo il segretario nazionale di AGIA Matteo Ansanelli, il vice presidente nazionale di AGIA Enrico Calendini, il presidente nazionale di Donne in Campo Pina Terenzi, il presidente nazionale di ANP Alessandro Del Carlo, mentre le conclusioni sono state affidate al presidente regionale di Cia Calabria Nicodemo Podella che ha esaltato il valore dell’associazionismo in Cia, nonché il valore dell’unità del sistema per essere sempre più forti e contare di più, assicurando alle tre Associazioni tutto il sostegno e lo spazio necessario per crescere e sviluppare a pieno la loro azione.

Al termine dei lavori, sono stati eletti i presidenti delle tre Associazioni – per AGIA Francesco Gattuso di Reggio Calabria, per Donne in Campo Antonella Greco di Celico (CS) e per ANP Cesare Cesareo di Curinga (CZ) – a cui sono stati affiancati i rispettivi Comitati Esecutivi composti ognuno da nove giovani, donne e pensionati.

A tutti loro, presidenti e componenti dei Comitati Esecutivi, l’Assemblea ha formulato i più fervidi auguri di buon lavoro.