Conclusa la settimana mondiale del glaucoma promossa da UICI ed IAPB di Catanzaro

“Non distrarti, il glaucoma può bruciare la tua vista” questo lo slogan che ha accompagnato la Settimana Mondiale del Glaucoma istituita per volere dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e celebrata ogni anno dall’IAPB e dall’UICI.

Anche quest’anno le sedi territoriali di Catanzaro dell’UICI e dell’IAPB pertanto si sono strette in una collaborazione fitta e che ha consentito la realizzazione di numerose iniziative iniziate lunedì 07 marzo con la divulgazione del materiale informativo presso i centri e parchi commerciali di Catanzaro, Maida e Montepaone nonché nelle principali vie e piazze delle città e proseguito durante l’arco della settimana attraverso la realizzazione di screening oculistici a partire da martedì 8 marzo ove in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna le visite sono state destinate alle donne rifugiate ed extracomunitarie in considerazione anche della particolare condizione delle donne Ucraine e vittime di questa guerra.

Le visite sono poi proseguite nei giorni 9 e 10 Marzo con particolare attenzione al resto della cittadinanza che ha positivamente risposto all’iniziativa tanto che il Gabinetto Oculistico “Mario Barbuto” aprirà le sue porte anche nella settimana successiva per poter smaltire le prenotazioni ricevute.

I dati degli screening, effettuati nel pieno rispetto delle normative anti-covid, però hanno dato modo di dimostrare ancora una volta come queste campagne, organizzate periodicamente rendendo un servizio utile alla cittadinanza fanno emergere in circa il 25% delle persone sottoposte a screening la necessità di ulteriori controlli e ciò è emerso soprattutto nelle visite effettuate alle donne extracomunitarie dove il dato ha raggiunto circa il 40%.

Come ampiamente detto, il glaucoma è una silente patologia definita anche il ladro della vista in quanto nella maggior parte dei casi non manifesta alcun sintomo se non quando il danno è oramai divenuto irreversibile pertanto solo attraverso una concreta attività di prevenzione mirata si può abbattere il numero dei soggetti che un domani si sarebbero trovati ad affrontare una problematica oramai irrisolvibile.

