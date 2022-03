Catanzaro – Rinnovate le concessioni demaniali marittime riferite alle attività turistico-ricreative

L’amministrazione comunale ha rinnovato fino al 31 dicembre 2023 le concessioni demaniali marittime riferite alle attività turistico-ricreative.

Lo ha annunciato l’assessore al Patrimonio Alessandra Lobello sottolineando come il Comune abbia fatto quanto reso possibile dalla legge, visto che dopo quella data le stesse concessioni dovranno essere obbligatoriamente messe a bando così come impone la direttiva europea in materia.

Nel provvedimento di rinnovo, firmato dal dirigente del settore Giacinto Ciappetta (prot. nr. 24902 del 4 marzo), viene evidenziata la necessità di recepire la direttiva Bolkestein e la successiva conferma da parte del Consiglio di Stato, che ha stabilito: “Le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano a essere efficaci fino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, cesseranno di produrre effetti”.