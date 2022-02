Proroga dei contratti al Mater Domini, Lo Schiavo: «Il mio appello non è caduto nel vuoto»

«Apprendo con soddisfazione della delibera con la quale il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini di Catanzaro, Giuseppe Giuliano, ha rinnovato i contratti per i 73 lavoratori precari in forza all’azienda e in scadenza al 31 gennaio. Un decreto che, come avevo pubblicamente auspicato in un precedente intervento, restituisce un po’ di serenità a decine di famiglie e consente ai servizi cui i lavoratori sono destinati di non subire interruzioni. Il mio appello, dunque, non è caduto nel vuoto».

È quanto afferma, in un comunicato stampa, il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo commentando il rinnovo dei contratti dei lavoratori precari dell’Aou Mater Domini di Catanzaro a favore del quale si era espresso nei giorni scorsi.

«Sebbene il provvedimento proroghi l’incarico fino alla fine di marzo – spiega Lo Schiavo -, si tratta comunque di una prima risposta alle aspettative di questi lavoratori che, certamente, non devono pagare sulla propria pelle le conseguenze di scelte politiche sbagliate o parziali compiute nel passato. Il precariato, lo so bene, non è la risposta idonea a colmare le lacune di organico che caratterizzano un settore delicato come quello sanitario. Servono interventi strutturali ragionati e mirati ad assicurare l’efficienza delle aziende e la qualità nelle cure. In una parola: garantire il diritto costituzionalmente garantito alla salute. D’altro canto, non può essere neppure ignorata la condizione di centinaia di lavoratori che rappresentano una parte importante dell’ossatura delle professioni sanitarie e che attendono da anni piena legittimazione. La proroga del contratto del personale precario del Mater Domini – ha concluso Antonio Lo Schiavo – auspico possa essere il primo passo in questa direzione».