Vaccini, Mangialavori: «Calabria prima in Italia»

«La sterzata impressa dal presidente Occhiuto alla campagna vaccinale produce i primi risultati. La Calabria, da dicembre a oggi, in relazione ai target fissati dal commissario per l’emergenza Figliuolo, è prima in Italia per dosi di siero anti-Covid somministrate».

Lo afferma il coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Giuseppe Mangialavori.

«La Calabria – continua – ha superato il target del 26%, un dato che le permette di essere prima nel Paese davanti anche a regioni super organizzate come Valle d’Aosta e Veneto. A questo bisogna aggiungere pure lo straordinario andamento della campagna vaccinale a favore dei bambini. In soli cinque giorni, ne sono stati immunizzati 10mila. Le inoculazioni totali sono 820mila, di cui oltre 110mila prime dosi. Complimenti al governatore Occhiuto: la Calabria, finalmente, ha cambiato passo».