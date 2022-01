Tamponi anche in parafarmacia, firmato un emendamento del M5S

Di seguito nota dell’On. Alessandro Melicchio, deputato del Movimento 5 Stelle

“Come annunciato la battaglia del Movimento 5 Stelle non si ferma. Ho firmato l’emendamento della collega Stefania Mammì al decreto milleproroghe per chiedere al governo di far processare i tamponi antigienici rapidi anche nelle parafarmacie.

Non possiamo accettare pressioni lobbistiche ai danni di tutti i cittadini che – in molte regioni – fanno file di ore e ore per poter effettuare un tampone, sia in strutture private che pubbliche.

Compito della politica è anche quello di trovare soluzioni rapide ed efficaci per poter risolvere i problemi dei cittadini, soprattutto in questo periodo di grave crisi sanitaria”.