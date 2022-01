Il consigliere regionale del Pd Mammoliti: “Sui Centri per l’impiego serve maggiore chiarezza da parte della giunta”

Giovedì 20 Gennaio, presso gli uffici della Presidenza della Giunta regionale si è tenuto un incontro, alla presenza del Presidente Roberto Occhiuto in merito ad una mia Interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere regionale del Pd Raffaele Mammoliti e relativa alla quota di riserva per le vittime del dovere nei concorsi banditi dalla Regione Calabria, per il rafforzamento dei Centri per l’impiego.

All’incontro hanno partecipato anche una rappresentanza delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, Martino Ceravolo e Eugenio Bonadio, oltre che autorevoli dirigenti regionali delle OO.SS.

«Prima di tutto – spiega Mammoliti – bisogna constatare che la risposta a firma dell’Assessore regionale all’Organizzazione e Risorse Umane non chiarisce né a quale data la percentuale prevista per i posti riservati sarebbe rispettata, né se con i 456 nuovi posti già banditi dalla Regione, tale applicazione possa essere comunque rispettata. Tuttavia, bisogna apprezzare la sensibilità sia culturale che politico-istituzionale del Presidente Occhiuto, che ha inteso con immediatezza convocare un nuovo incontro nel quale si è assunto i seguenti impegni: Verificare la possibilità di adeguare il bando in atto alle esigenze attuali; Chiedere al Formez per le future selezioni, per come consentito dalle leggi vigenti, di ampliare la quota di riserva destinando i posti alle vittime del lavoro, del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata; Porre in essere ogni utile provvedimento, nel rispetto della normativa vigente, al fine di favorire risposte occupazionali alle suddette categorie. Naturalmente – conclude Mammoliti – continuerò a vigilare attraverso ogni utile interlocuzione, affinché tali impegni, possano concretamente realizzarsi».

Raffaele Mammoliti

Consigliere regionale Pd