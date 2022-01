Covid – Occhiuto: “Grazie a cambio di passo Calabria ancora in zona gialla”

“Credo che in Calabria un cambio di passo sia piuttosto evidente. Abbiamo preso possesso dei dossier che erano impantanati nei cassetti da anni e stiamo affrontando e risolvendo una serie di problemi”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervistato a Piazza Montecitorio da CalNews, Calabria News 24 e Calabria Diretta News, durante le votazioni per il presidente della Repubblica.

“Intanto, ci siamo subito dovuti confrontare con l’emergenza Covid, e anche su questo tema, credo che siamo riusciti a raggiungere degli obiettivi.

La nostra Regione, che era candidata a diventare ‘zona arancione’ o addirittura ‘zona rossa’, è invece rimasta in ‘zona gialla’ grazie all’incremento dei posti di terapia intensiva che abbiamo realizzato.

Ma anche per altre soluzioni poste, come l’aumento esponenziale delle vaccinazioni, la telemedicina, l’assistenza domiciliare e le dimissioni protette”.