Sequestrati beni a commercialista “contabile” della ‘ndrangheta in Piemonte

Beni per un valore complessivo di due milioni e mezzo di euro sono stati sequestrati a un ‘contabile’ di una nota famiglia della ‘Ndrangheta radicata in Piemonte coinvolta in sequestri di persona a scopo di estorsione, possesso di armi e traffico di droga. Il relativo decreto del tribunale e’ stato eseguito dalla Dia. I destinatario del provvedimento – un commercialista di Torino – era noto alle cronache giudiziarie in quanto aveva stilato un vero e proprio ‘vademecum’ per realizzare frodi fiscali sia in campo nazionale che nel sistma dell’Unione Europea.

Condannato negli anni scorsi per vari reati di natura fiscale e di bancarotta fraudolenta, ultimamente era stato riconosciuto responsabile di diversi reati per i quali e’ stato condannato in primo grado a 6 anni. Gli sono stati sequestrati due societa’ operanti nel settore immobiliare ed agricolo, lo studio professionale di commercialista, uan cassetta di sicurezza, 17 tra rapporti di conto corrente e polizze assicurative, nonche’ 64 immobili in Piemonte e Basilicata.