Da oggi green pass obbligatorio per viaggiare con Ferrovie della Calabria

Per effetto di quanto disposto con Decreto Legge n. 172/2021, nel quadro

delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, dal

prossimo 6 dicembre è previsto l’obbligo del possesso della

certificazione GREEN PASS, escluso i soggetti di età inferiore ai 12

anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, per poter utilizzare

i servizi di TPL.

Pertanto, in assenza della prevista certificazione GREEN PASS, non sarà

consentito salire a bordo dei treni e degli autobus delle FdC ed i

trasgressori, oltre a non poter fruire del servizio, saranno

assoggettati alle sanzioni previste dalla vigente normativa.