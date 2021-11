Catanzaro – L’Ordine dei Geologi scrive al Presidente dell’Anci Calabria Marcello Manna

Il Presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria Giulio Iovine scrive al presidente dell’Anci Calabria.

“Egr. Presidente,

ho avuto modo di leggere alcune dichiarazioni a lei attribuite in occasione dell’incontro, tenutosi ieri sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, promosso da ANCI, Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Ministero

dell’Economia e delle Finanze.

Le sue preoccupazioni per la cronica carenza di personale tecnico qualificato negli organici di numerose realtà

locali sono purtroppo condivisibili. Le conseguenze negative di tale insufficienza sono note da tempo, sia ai

cittadini sia agli addetti ai lavori. In un momento di sfide epocali come quello che stiamo vivendo, simili carenze

rischiano di vanificare le opportunità offerte dal PNRR per dare finalmente ai calabresi servizi essenziali più

efficienti e una migliore qualità della vita.

Occorre, senza dubbio, assicurare il corretto e rapido impiego delle risorse per la progettazione degli

interventi. A tale riguardo, ho appreso con stupore della lettera che lei avrebbe inviato (soltanto) ai Rettori delle

università calabresi affinché garantiscano supporto. Comprendo il ruolo di indirizzo che l’Accademia e gli Istituti

di Ricerca potrebbero fornire in questa fase, ma ritengo altrettanto fondamentale il coinvolgimento degli ordini

professionali (in particolare, di quello da me presieduto), e quindi delle centinaia di validi professionisti a essi

afferenti, per ottimizzare gli sforzi finalizzati agli studi territoriali, alla pianificazione e alla progettazione delle opere, a tutto vantaggio di una decisa ripresa socio-economica.

Grazie alle proprie competenze, i professionisti possono offrire un importante supporto (al pubblico e al

privato) per istruire correttamente le pratiche e ottimizzare l’impiego delle risorse, con maggiori garanzie sulla

qualità e la riuscita degli interventi tecnici. In particolare, i Geologi possono offrire il proprio peculiare contributo per un ampio ventaglio di finalità – dalla salvaguardia del territorio alla mitigazione dei rischi naturali (in parte,

accentuati dai cambiamenti climatici), dalla bonifica dei siti inquinati al miglioramento della gestione dei rifiuti, dall’utilizzo sostenibile delle geo-risorse alla riduzione dell’inquinamento, al miglioramento dell’efficienza energetica.

Tra i temi principali del PNRR, c’è il rapporto della Pubblica Amministrazione con il mondo delle professioni

nei diversi settori (scientifico, ambientale e di pianificazione/progettazione), anche attraverso la semplificazione

delle strutture organizzative e lo snellimento dei procedimenti decisionali, autorizzativi e di controllo. Considerata la rilevante mole di risorse previste dal PNRR, risulta inoltre quantomai fondamentale una corretta selezione dei soggetti da coinvolgere per il supporto alle attività della PA. A tal fine, dall’agosto scorso, è stato

implementato il portale inPA per il reclutamento di posizioni di carattere tecnico (cfr. https://www.inpa.gov.it/),

attualmente in corso di popolamento con la registrazione dei professionisti interessati. Attraverso semplici

strumenti di preselezione delle competenze desiderate, gli enti pubblici potranno scegliere in maniera più efficace i soggetti cui affidarsi.

Il portale inPA è destinato ad assumere un ruolo importante per le opportunità di impiego e di collaborazioni

qualificate, offrendo un ampio bacino di candidati esperti, appartenenti ai diversi ordini professionali, in grado di dare un prezioso contributo alla crescita e alla modernizzazione della Calabria. Sollecitiamo, come ordini

professionali, l’adesione degli iscritti a detta piattaforma, e ne auspichiamo al contempo un utilizzo esteso da

parte della Pubblica Amministrazione.

Confidando in un positivo riscontro, le porgo distinti saluti”.