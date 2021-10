I sindacati: “Corap, passaggio di consegne tra i commissari ed i dipendenti soffrono ancora. Pronti a scendere in piazza”

Le scriventi OO.SS. si trovano ancora una volta a prendere atto della situazione a dir poco grottesca ed allo stesso tempo sconcertante che sta attraversando il CoRAP a seguito della già nota Ordinanza del TAR Catanzaro che, sospendendo gli atti amministrativi posti in essere dalla Regione Calabria in ordine alla dichiarata, purtroppo incontestabile, seconda Liquidazione Coatta Amministrativa, rimette di fatto in “bonis” lo stesso CoRAP, provocando un indubbio forte disadagio rispetto ad un situazione già critica per il futuro dei lavoratori che sembrano non trovare la merita e dovuta tranquillità.

L’ordinanza del Tar Catanzaro, definendo la fase cautelare promossa dal ricorso dell’ex Commissario Bellofiore, che in tutta fretta ha provveduto a reinsediarsi nella giornata del 26/10/2021, ha infatti sospeso la delibera di Giunta Regionale ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale che determinavano la liquidazione e la nomina del Dottor Tommaso Calabrò a Commissario Liquidatore del Corap. Insomma, in un solo colpo e per la seconda volta nel corrente anno, il Corap si ritrova senza debiti per incanto e ritorna in bonis. Le scriventi OO.SS. nel prendere atto di quanto disposto dalla Giustizia Amministrativa, auspicano nel contempo che la medesima Regione Calabria si attivi subito in sede giurisdizionale per chiedere l’annullamento della decisione assunta dal Tar, esprimendo una forte preoccupazione per le conseguenze che potrebbe produrre questa decisione se non opportunamente riformata per via giudiziaria o amministrativa.

Quello che oggi con amarezza si riscontra è davvero surreale, basti pensare che il CoRAP, che versa in una grave crisi economica, è riuscito a produrre nella gestione “in bonis” del Commissario Bellofiore un Piano Industriale con importanti criticità e carenze, inaffidabile e non sostenibile e pertanto non attuabile, così come riscontrato dalla Regione Calabria nella Delibera di Giunta n.411 del 25 agosto 2021. Per non parlare poi dei bilanci relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 con un utile che non consente di coprire le perdite accumulate e che nel tempo hanno azzerato il capitale sociale, determinando, assieme al Piano Industriale carente, l’assenza del presupposto della