Catanzaro – La Coop. Edizione Straordinaria riapre i Corsi della Scuola di Teatro “Enzo Corea

Dopo una lunghissima interruzione nel corso della quale l’attività didattica si è svolta non in presenza ma a distanza, e nel contesto di una cauta attenuazione dei limiti imposti dalla pandemia, è con enorme piacere che ci rimettiamo al lavoro per condividere con la comunità il nostro motto ”libera la fantasia, insegui la creatività” offrendo agli appassionati tutto il nostro impegno affinché nessuno dimentichi che con la Cultura forse non si mangia ma di sicuro si sogna, e come dice Prospero ne La Tempesta (atto IV, scena I) di Shakespeare “we are suchstuffasdreams are made on”.

I Corsi avranno luogo nella sede centrale di Catanzaro e nelle sedi distaccate di Fossato Serralta, Pentone, Tiriolo, Amaroni; lo staff della Scuola di Teatro “Enzo Corea” è peraltro a disposizione di chi fosse interessato a portare i Corsi nel proprio comune di residenza.

Nelle forme rispettose delle misure di tutela sanitaria, la Compagnia del Teatro di Mu di Edizione Straordinaria è già andata in scena con varie produzioni nelle scorse settimane. Nel mese di ottobre è in programma una Rassegna che porterà in scena nuove importanti produzioni teatrali presso il Teatro Comunale di Catanzaro. I dettagli saranno approfonditi nei prossimi giorni in una conferenza stampa.