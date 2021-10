Catanzaro – Convocato il il Consiglio comunale per il 25 e 26 ottobre

Il Presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, ha convocato la prossima riunione della civica assise per lunedì 25 ottobre, alle ore 13, in prima chiamata, e martedì 26 ottobre, alle ore 14, in seconda. Sette i punti all’ordine del giorno che saranno discussi dall’assemblea. Al centro dei lavori, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-23 e relativi allegati; applicazione di quota parte di avanzo di amministrazione 2020, fondi statali a finanziamento del Piano per la coesione territoriale e del Piano sulla mobilità sostenibile, iscrizione del cofinanziamento di progetto sociale e rettifiche contabili. Seguirà la trattazione di una pratica di risarcimento danni a privati e di quattro delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio.