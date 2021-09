Vaccinazione anti-Covid, siglato accordo operativo tra l’Inail e l’Asp di Catanzaro

L’Asp di Catanzaro e la Direzione regionale dell’Inail hanno siglato l’accordo operativo per l’estensione della campagna vaccinale anti-Covid ai lavoratori impegnati nelle attività economiche e produttive del territorio calabrese.

“L’importante iniziativa – si legge in una nota stampa dell’Inail – consolida il rapporto di collaborazione con l’Asp nel campo delle attività sanitarie e di promozione e presidio della salute e sicurezza sul lavoro”. Sulla base dell’accordo, l’Asp di Catanzaro renderà presto disponibile alla Direzione regionale Inail presso gli Hub vaccinali di Catanzaro Lido (già operativo) e di Lamezia Terme (di prossima istituzione) una postazione dedicata al personale sanitario e medico dell’Inail per lo svolgimento di attività propedeutiche e necessarie ai fini della vaccinazione contro il Covid-19