Si ribalta con il trattore: ferito un 57enne

Questa mattina una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro unitamente ai volontari del distaccamento di Girifalco sono intervenuti in località Orto della Duchessa, nel comune di Girifalco, per il ribaltamento di un mezzo agricolo. Il conducente di 57 anni, era intento a lavorare con un trattore nel terreno di proprietà quando per cause in corso di accertamento si è ribaltato rimanendo incastrato sotto il mezzo. Affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso, l’uomo è stato trasporto presso la struttura ospedaliera con l’elisoccorso. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo e del sito. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.